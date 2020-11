Rita Levi Montalcini | le cause della morte del Premio Nobel

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 novembre 2020) Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, film di Alberto Negrin con Elena Sofia Ricci nei pannigrande scienziata italiana scomparsa nel 2012 a Roma. Ma quali sono state ledi? La grande scienziata italiana è morta il 30 dicembre 2012, all’età di 103 anni (per vecchiaia), nella sua abitazione romana nel viale di Villa Massimo, nei pressi di Villa Torlonia. Il 31 dicembre è stata allestita la camera ardente presso il Senato e il giorno seguente la salma è stata trasfea Torino, accolta da una breve cerimonia privata con rito ebraico. Il 2 gennaio 2013 si sono poi svolti i funerali in forma pubblica. ...