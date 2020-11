Risultati qualificazioni slalom parallelo femminile Lech 2020 | Bassino e Brignone alle finali

(Di giovedì 26 novembre 2020) Lara Gut-Behrami chiude davanti a tutte nelledellogigantedi, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino/2021. La svizzera ferma il cronometro sul 46?52 dopo le due run, precedendo la svedese Sara Hector e la slovacca Petra Vlhova, leader della classifica generale. Tra le italiane si qualificano solamente Marta(quarto tempo a 0?25) e Federica(undicesima a 59 centesimi). Niente da fare invece per le altre azzurre: eliminate Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Roberta Melesi e Nicol Delago. Assente l’austriaca Chiara Mair, positiva al Covid-19 e ovviamente impossibilitata a prendere parte all’evento di casa.ore 17:45 ...

