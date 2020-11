Ristori ter, cosa succede agli aiuti se la Regione cambia 'colore' (Di giovedì 26 novembre 2020) ... contributi fondo perduto al via: istruzioni per la domanda Decreto Ristori ter, in vigore dal 24 novembre: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale I VIDEO PIU' VISTI Zone rosse e arancioni, cosa ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) ... contributi fondo perduto al via: istruzioni per la domanda Decretoter, in vigore dal 24 novembre: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale I VIDEO PIU' VISTI Zone rosse e arancioni,...

TorinoClick : #Torino #Solidale: si rafforza il sostegno della Città con i #buoni #spesa per le #famiglie in difficoltà grazie ai… - rosario_deluca : Dai decreti ristori ter e quater, ai contributi a fondo perduto per i professionisti, novità in materia di spid, l'… - volontarimini : RT @CSettore: #RistoriTer: Nuove misure a sostegno delle attività colpite dalle ultime restrizioni per arginare il contagio da coronavirus.… - TheItalianTimes : Nel #DecretoRistori Ter tornano i #buonispesa da 300 a 500 euro per acquistare beni di prima necessità: ecco come f… - solops : Torino solidale: buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari freschi grazie ai fondi del Ristori Ter -