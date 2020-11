“Ringrazio le forze di opposizione per l’approccio costruttivo”, Conte: “Voto ottimo segnale” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Auspico che questo clima di confronto e di dialogo possa accompagnare anche i prossimi, delicati passaggi che dovremo affrontare per uscire da questo periodo di emergenza”. E’ ovviamente a dir poco raggiante il premier Conte, per l’unanimità segnata stamane dal voto a Montecitorio sullo scostamento di Bilancio, al quale hanno dato anche il loro sostegno le opposizioni. Conte: “Ringrazio le forze di opposizione per l’approccio costruttivo” “La votazione alla Camera sulla risoluzione di maggioranza relativa allo scostamento di bilancio è un ottimo segnale in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese” ha proseguito il capo del governo, che ha poi tenuto a rimarcare che, “Tra le forze di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 novembre 2020) “Auspico che questo clima di confronto e di dialogo possa accompagnare anche i prossimi, delicati passaggi che dovremo affrontare per uscire da questo periodo di emergenza”. E’ ovviamente a dir poco raggiante il premier, per l’unanimità segnata stamane dal voto a Montecitorio sullo scostamento di Bilancio, al quale hanno dato anche il loro sostegno le opposizioni.lediper“La votazione alla Camera sulla risoluzione di maggioranza relativa allo scostamento di bilancio è unsegnale in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese” ha proseguito il capo del governo, che ha poi tenuto a rimarcare che, “Tra ledi ...

