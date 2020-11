Rihanna tra i protagonisti di “Black Panther II” (Di giovedì 26 novembre 2020) Oh Google, che gran spifferone! Il motore di ricerca più utilizzato del pianeta a volte può svelare i segreti più celati delle star che tanto amiamo. Un esempio? I fan di Rihanna hanno forse svelato un piccolo mistero. La cantante barbadiana sarebbe entrata a far parte del cast di “Black Panther II”, il seguito dell’acclamato film Marvel con con protagonista il compianto Chadwick Boseman, scomparso il 28 agosto 2020. Ma come hanno scoperto questa bomba? Semplice, digitando su Google “cast Black Panther II”. Un grande acquisto per la produzione e una magnifica suggestione per i supporters della cantante, sarà vero? Ma soprattutto, chi interpreterà la bella Rihanna? Rihanna: una cantante in Black Panther II? Perché no? Dopotutto l’icona del pop ha già preso parte ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Oh Google, che gran spifferone! Il motore di ricerca più utilizzato del pianeta a volte può svelare i segreti più celati delle star che tanto amiamo. Un esempio? I fan dihanno forse svelato un piccolo mistero. La cantante barbadiana sarebbe entrata a far parte del cast diII”, il seguito dell’acclamato film Marvel con con protagonista il compianto Chadwick Boseman, scomparso il 28 agosto 2020. Ma come hanno scoperto questa bomba? Semplice, digitando su Google “cast BlackII”. Un grande acquisto per la produzione e una magnifica suggestione per i supporters della cantante, sarà vero? Ma soprattutto, chi interpreterà la bella: una cantante in BlackII? Perché no? Dopotutto l’icona del pop ha già preso parte ...

