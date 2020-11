Ricostruito il simbolo del boom economico di Milano | è rinato lo storico Autogrill sulla A8

Ultime Notizie dalla rete : Ricostruito simbolo

MilanoToday.it

Durante l'estate era stato abbattuto. Demolito. Raso al suolo. Ora è rinato. E la forma è la stessa. Identica. È l'Autogrill Villoresi Ovest di Lainate (a Nord-Ovest di Milano, lungo l'autostrada dei ...In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020 l’Associazione BEAWARENOW e la cooperativa newHope lanciano la campagna ASK ME WHY I’M WEARING THIS T- ...