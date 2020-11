Riapertura scuole | Zaia | “Rischioso aprire per chiudere subito dopo Concentriamoci su gennaio | invece”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il presidente della Regione Veneto, Luca, in conferenza stampa, parla della possibiledelle superiori prevista per il 9 dicembre. L'articolo .

matteograndi : I contagi in Italia hanno cominciato a risalire a inizio ottobre. La riapertura delle scuole e la mancata riorganiz… - CarloCalenda : “Servono I tamponi”, “scaglionare gli ingressi”. Finalmente una persona che parla di misure concrete da prendere ne… - AzzolinaLucia : Stamani su “La Repubblica” mi vengono attribuite parole mai pronunciate, in riferimento alla riapertura delle scuol… - Giacomo2701 : RT @Phastidio: Meravigliosa, questa fervente progettualità sulla riapertura delle scuole che prevede più mezzi pubblici e turnazione. Le st… - RosarioCh26 : @AzzolinaLucia Ottimo, le rivoluzioni si fanno scuole chiuse. A proposito, notizie sulla riapertura? A sentire… -

Avrebbero dovuto riaprire domani i battenti dell’istituto comprensivo di Cinisi per riprendere la didattica in presenza. Ma il sopraggiunto arrivo di nuovi arredi scolastici ha indotto il sindaco ...Scuola, la ripartenza è costellata dall’incertezza. La dirigente dell’Istituto comprensivo di Fuscaldo Anna Maria De Luca, in un appello al governatore ...