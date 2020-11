Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arrestato 50enne (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 50enne, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino per reati di Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Avellino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino per reati di. Dopo le formalità di rito l’è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Avellino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un 38enne del posto, poiché ritenuto responsabile di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché ...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un 38enne del posto, poiché ritenuto responsabile di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché denuncia ...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un 38enne del posto, poiché ritenuto responsabile di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché ...I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un 38enne del posto, poiché ritenuto responsabile di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché denuncia ...