Requiem per Maradona, El Pibe de Oro (Di giovedì 26 novembre 2020) Abbiamo ripetuto in tutte le salse che il 2020 è un anno di merda. Iniziato male, tra incendi di foreste australiane, rischi di terze guerre mondiali, pandemie e tutto quello che giorno dopo giorno il calendario ci poneva di fronte, tra Black Lives Matter alle inondazioni, dai terremoti alle tante, troppe morti illustri. Ce lo siamo ripetuti e abbiamo ormai da mesi cominciato a fare una sorta di scaramantico count down, come se da qualche parte avessimo scritto nero su bianco che il 2021 sarà meglio, che finalmente ci lasceremo alle spalle tutte le disgrazie e le cupezze cui ci stiamo nostro malgrado quasi abituando. Poi però arriva una notizia, per altro incrociata proprio all'ora in cui solitamente si vanno cercando i dati del contagio, i positivi, il numero dei tamponi, la agghiacciante conta dei morti: è morto Diego Armando Maradona. Una notizia che a ben vedere ...

