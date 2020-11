Renzi: Vaccino, scuole e fondi europei: tre punti su cui non possiamo sbagliare! (Di giovedì 26 novembre 2020) di Matteo Renzi. Mentre finalmente il contagio inizia a rallentare, trovo doveroso esprimere tre concetti semplici. 1. Ci salverà il Vaccino. Ma sul Vaccino non si possono fare gli stessi errori compiuti su tamponi e banchi a rotelle. Per questo, a mio avviso, bisogna chiamare e coinvolgere l’ESERCITO nella distribuzione e nella logistica come fanno altri paesi nostri alleati. 2. Prima di discutere del Leggi su freeskipper (Di giovedì 26 novembre 2020) di Matteo. Mentre finalmente il contagio inizia a rallentare, trovo doveroso esprimere tre concetti semplici. 1. Ci salverà il. Ma sulnon si possono fare gli stessi errori compiuti su tamponi e banchi a rotelle. Per questo, a mio avviso, bisogna chiamare e coinvolgere l’ESERCITO nella distribuzione e nella logistica come fanno altri paesi nostri alleati. 2. Prima di discutere del

matteorenzi : Per distribuire il vaccino ci vuole l’esercito, non Arcuri #Renzi #Covid - Adnkronos : #VaccinoCovid, Renzi: 'Farei volontario per testarlo' - freeskipperIT : Renzi: Vaccino, scuole e fondi europei: tre punti su cui non possiamo sbagliare! - Carla88829561 : @Massimi46552023 @MinistroEconom1 Renzi sa bene il perché! Ma loro chissà se lo fanno il vaccino? X loro siamo gi… - Beatric72980398 : RT @GioChirilly: '#Renzi dice che per il #vaccino ci vuole l'esercito, lei cosa risponde?' 'Per lui ci vogliono gli infermieri ' ?????????? 'Han… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Vaccino Vaccino Covid, Renzi: "Serve piano militare" Adnkronos Per il medico manca ancora del tempo per sconfiggere il Coronavirus

Intanto è caos sulla distribuzione del vaccino. La denuncia di Rixi: manca un piano logistico. Renzi propone di usare l'esercito ...

Covid, Ranieri Guerra: la cura non c’è ma sappiamo trattarlo

Intanto è caos sulla distribuzione del vaccino. La denuncia di Rixi: manca un piano logistico. Renzi propone di usare l'esercito ...

Intanto è caos sulla distribuzione del vaccino. La denuncia di Rixi: manca un piano logistico. Renzi propone di usare l'esercito ...Intanto è caos sulla distribuzione del vaccino. La denuncia di Rixi: manca un piano logistico. Renzi propone di usare l'esercito ...