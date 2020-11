Regina | Alessandro Grande | Ginevra Francesconi e Francesco Montanari | “Ecco come siamo diventati una famiglia”

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 26 novembre 2020) Gli interpreti di, e il registaraccontano l'esordio, unico italiano in concorso a Torino 2020. Unico film italiano in concorso al Torino Film Festival 2020,è l'esordio al lungometraggio del calabrese. E la Calabria è protagonista insieme ae alla rivelazione, che si era già fatta notare in The Next e qui conferma il suo talento versatile nel ruolo dell'adolescente che dà il titolo al film. La storia ruota attorno al rapporto tra un padre e una figlia costretti a fare i conti con un ...