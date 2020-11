Red Dead Redemption 2 è fatto così bene che un'emittente televisiva scambia uno screenshot per una foto vera (Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo di Red Dead Redemption 2, realizzato con cura da Rockstar, è ancora uno spettacolo da vedere dopo due anni, con una storia commovente e scenari eccezionali che si prestano ad essere fotografati dai giocatori in ogni angolazione. Naturalmente, per rendere il tutto così autentico, Rockstar ha preso ispirazione da luoghi del mondo reale in tutto il Nord America: forse è tutto troppo autentico, dato che un'emittente televisiva con sede in Oregon ha recentemente incluso uno degli screenshot del gioco per errore nel suo segmento "Out & About" destinato a mostrare immagini della vita reale all'aria aperta. Secondo quanto riportato da un utente Reddit la cui figlia ha fatto lo screnshot, non è la prima volta che accade, ed è improbabile che sarà ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo di Red2, realizzato con cura da Rockstar, è ancora uno spettacolo da vedere dopo due anni, con una storia commovente e scenari eccezionali che si prestano ad esseregrafati dai giocatori in ogni angolazione. Naturalmente, per rendere il tuttoautentico, Rockstar ha preso ispirazione da luoghi del mondo reale in tutto il Nord America: forse è tutto troppo autentico, dato che un'con sede in Oregon ha recentemente incluso uno deglidel gioco per errore nel suo segmento "Out & About" destinato a mostrare immagini della vita reale all'aria aperta. Secondo quanto riportato da un utente Reddit la cui figlia halo screnshot, non è la prima volta che accade, ed è improbabile che sarà ...

Eurogamer_it : #RedDeadRedemption2, uno screenshot scambiato per una foto vera da una stazione TV. - Bubu_Inter : @greenluke73 No, ha poco più di 800 gb in totale e poi togliendo i file di sistema ti restano poco più di 600 gb. S… - RInformerIT : RT @RInformerIT: Novità annunciate da @RockstarGames per #RedDeadOnline . ? Versione Standalone ? Espansione Ruolo Cacciatore di Taglie:… - ludna_thestryx : Un giorno la smetterò di incensare Red Dead, ma non è questo il giorno. - GGalaxyit : La versione di Red Dead Redemption 2 sarà Standalone, lo comunica Rockstar Games. #RedDeadRedemption2… -