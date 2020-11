Record per l'industria della bici 365 giorni per smaltire gli ordini (Di giovedì 26 novembre 2020) Negozi presi d'assalto, magazzini dei produttori ormai vuoti, componenti e pezzi quasi introvabili e migliaia di consumatori in cerca di una bici nuova. Il 2020 sarà per l'industria della bici un anno in crescita con un +20% e 2 milioni di pezzi venduti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 26 novembre 2020) Negozi presi d'assalto, magazzini dei produttori ormai vuoti, componenti e pezzi quasi introvabili e migliaia di consumatori in cerca di unanuova. Il 2020 sarà per l'un anno in crescita con un +20% e 2 milioni di pezzi venduti Segui su affaritaliani.it

