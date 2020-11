Qui e Adesso salta – Massimo Ranieri, “Sono distrutto per Maradona” (Di giovedì 26 novembre 2020) Qui e Adesso sarebbe dovuto andare in onda oggi, giovedì 26 novembre 2020, su Rai 3. Il nuovo show condotto da Massimo Ranieri è stato tuttavia annullato per volontà del protagonista, distrutto per la recente perdita di Diego Armando Maradona. Il cantante avrebbe dovuto infatti affrontare il debutto del nuovo programma, ma ha preferito rimandare tutto. “Per me è una giornata devastante”, ha fatto sapere, “molto molto difficile. Sono devastato dalla notizia”. saltato anche il disco omonimo, che sarebbe dovuto uscire domani. Qui e Adesso salta la programmazione – Le parole di Massimo Ranieri Massimo Ranieri ha ricevuto la notizia della morte di Maradona mentre si trovata in teatro. Per l’artista non è ... Leggi su giornal (Di giovedì 26 novembre 2020) Qui esarebbe dovuto andare in onda oggi, giovedì 26 novembre 2020, su Rai 3. Il nuovo show condotto daè stato tuttavia annullato per volontà del protagonista,per la recente perdita di Diego Armando Maradona. Il cantante avrebbe dovuto infatti affrontare il debutto del nuovo programma, ma ha preferito rimandare tutto. “Per me è una giornata devastante”, ha fatto sapere, “molto molto difficile. Sono devastato dalla notizia”.to anche il disco omonimo, che sarebbe dovuto uscire domani. Qui ela programmazione – Le parole diha ricevuto la notizia della morte di Maradona mentre si trovata in teatro. Per l’artista non è ...

