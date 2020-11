Quella volta che Maradona mi rese la celebrità del quartiere (Di giovedì 26 novembre 2020) E adesso comincerà la beatificazione del più grande e controverso calciatore di tutti i tempi. Alle divinità si perdona tutto anche quando cadono dal piedistallo. Un monumentale talento, 360 goal, tutti con il piede sinistro. Ma fu quando percorse quei 60 metri in 10 secondi, palla al piede, scartando gli attaccanti inglesi, per segnare il gol del secolo. Il calcio era il suo sangue. Lo stadio San Paolo sarà dedicato alla sua memoria, promette De Magistris, dichiarato il lutto cittadino (ma tanto siamo in lockdown). Il sindaco nel 2017 gli conferisce la cittadinanza onoraria. Nel 2008 il regista serbo Kustarica presenta a Cannes il suo documentario “Maradona. La Forza di Dio”. Lo intervista a Buenos Aires, gli fa cantare: “Maradò, Maradò, il mio sogno aveva una stella piena di gol e di dribbling…”. Lo mette a nudo, la depressione che va su e giù e che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) E adesso comincerà la beatificazione del più grande e controverso calciatore di tutti i tempi. Alle divinità si perdona tutto anche quando cadono dal piedistallo. Un monumentale talento, 360 goal, tutti con il piede sinistro. Ma fu quando percorse quei 60 metri in 10 secondi, palla al piede, scartando gli attaccanti inglesi, per segnare il gol del secolo. Il calcio era il suo sangue. Lo stadio San Paolo sarà dedicato alla sua memoria, promette De Magistris, dichiarato il lutto cittadino (ma tanto siamo in lockdown). Il sindaco nel 2017 gli conferisce la cittadinanza onoraria. Nel 2008 il regista serbo Kustarica pnta a Cannes il suo documentario “. La Forza di Dio”. Lo intervista a Buenos Aires, gli fa cantare: “Maradò, Maradò, il mio sogno aveva una stella piena di gol e di dribbling…”. Lo mette a nudo, la depressione che va su e giù e che ...

