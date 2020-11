Quando Maradona stregò la Salernitana in Coppa Italia

(Di giovedì 26 novembre 2020) di Fabio Setta Troppo piccolo. Troppo piccolo per poter contenere tutti quei tifosi ansiosi di vedere quel numero dieci con la maglia azzurra, arrivato dall’Argentina che avrebbe portato Napoli in vetta all’. Era il 28 agosto del 1985. Era una semplice partita di, che all’epoca vedeva nella fase eliminatoria ancora la disputa di un girone, ma l’attesa era sicuramente spasmodica. Laera stata inserita nel girone con Vicenza, Pescara, Padova e appunto Napoli. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Sembrava immortale. Ora è semplicemente eterno. Ed è per questo che è un dolore in cui tutto il Napoli si è perso. I sorrisi sono altrove, nel ritiro della squadra ...Per sette anni è stato l’eroe al quale non fare domande scomode. Arrivato poco più che ventenne, se n’è andato che era un uomo finito ...