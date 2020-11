Puglia, l'accordo tra M5S e Pd fa piangere la consigliera regionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Emanuela Carucci Il Moviemtno 5 Stelle entra in maggioranza con il partito democratico. Antonella Laricchia: "Mi dispiace molto per i cittadini che ci hanno votato e sono delusi" È la resa dei conti in consiglio regionale dopo la conferma di Michele Emiliano a governatore dopo l'ultima tormata elettorale di settembre scorso. Oggi è stato nominato il nuovo presidente del consiglio regionale, o forse è meglio dire la presidente. Perché per la prima volta in Puglia, il posto da presidente dell'assemblea è stato dato ad una donna, Loredana Capone. "È brava, esperta, competente, è un avvocato in gambissima, una mamma e una moglie straordinaria, ha guidato con intelligenza diversi assessorati tutti assai importanti e soprattutto incarna nitidamente i valori e i sentimenti della terra di Puglia." scrive in una ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Emanuela Carucci Il Moviemtno 5 Stelle entra in maggioranza con il partito democratico. Antonella Laricchia: "Mi dispiace molto per i cittadini che ci hanno votato e sono delusi" È la resa dei conti in consigliodopo la conferma di Michele Emiliano a governatore dopo l'ultima tormata elettorale di settembre scorso. Oggi è stato nominato il nuovo presidente del consiglio, o forse è meglio dire la presidente. Perché per la prima volta in, il posto da presidente dell'assemblea è stato dato ad una donna, Loredana Capone. "È brava, esperta, competente, è un avvocato in gambissima, una mamma e una moglie straordinaria, ha guidato con intelligenza diversi assessorati tutti assai importanti e soprattutto incarna nitidamente i valori e i sentimenti della terra di." scrive in una ...

lucia25968868 : RT @danieledv79: In Puglia Emiliano aveva fatto l'accordo tra pd e m5s. Sono lieto che Italia Viva non abbia sostenuto quel populista. PD e… - gioacchinobpb12 : RT @GiancarloDeRisi: Ennesima giravolta grillina in Puglia, i 5S* affamati di poltrone fanno un accordo politico col Pd per il governo dell… - Tino44588447 : RT @danieledv79: In Puglia Emiliano aveva fatto l'accordo tra pd e m5s. Sono lieto che Italia Viva non abbia sostenuto quel populista. PD e… - Ernesto29296958 : RT @GiancarloDeRisi: Ennesima giravolta grillina in Puglia, i 5S* affamati di poltrone fanno un accordo politico col Pd per il governo dell… - CercandoCamelot : Puglia, accordo politico Pd-M5s in Consiglio regionale: la vicepresidenza a un pentastellato. Laricchia: 'Tradiment… -