Puglia, accordo politico Pd-M5s in Consiglio regionale: la vicepresidenza a un pentastellato. Laricchia: “Tradimento, state sbagliando” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il primo accordo è raggiunto, probabile preludio all’ingresso in giunta con l’assegnazione a un esponente pentastellato dell’assessorato al Lavoro, rimasto vacante quando Michele Emiliano ha composto la sua squadra. In Puglia il centrosinistra e il Movimento Cinque Stelle si stringono la mano e annunciano in aula, durante la prima seduta del Consiglio regionale, l’intesa su presidenza e vice-presidenza dell’assise. La poltrona più alta del Consiglio va a Loredana Capone, ex assessora e prima donna a ricoprire la carica, la vicepresidenza è di Cristian Casili, consigliere regionale pentastellato rieletto. L’annuncio della fumata bianca ha provocato l’irritazione di Antonella Laricchia, sfidante di Emiliano e ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Il primoè raggiunto, probabile preludio all’ingresso in giunta con l’assegnazione a un esponentedell’assessorato al Lavoro, rimasto vacante quando Michele Emiliano ha composto la sua squadra. Inil centrosinistra e il Movimento Cinque Stelle si stringono la mano e annunciano in aula, durante la prima seduta del, l’intesa su presidenza e vice-presidenza dell’assise. La poltrona più alta delva a Loredana Capone, ex assessora e prima donna a ricoprire la carica, laè di Cristian Casili, consigliererieletto. L’annuncio della fumata bianca ha provocato l’irritazione di Antonella, sfidante di Emiliano e ultima ...

