Psoriasi | un corto per superare vergogna | depressione e isolamento

ROMA (ITALPRESS) – La Psoriasi è molto più di una malattia della pelle. Per oltre 125 milioni di persone nel mondo, è una patologia "visibile", complessa da gestire e fortemente caratterizzata da un impatto a livello psicologico e fisico superiore ad altre malattie croniche. Le persone con Psoriasi devono spesso fare i conti con vergogna, depressione e isolamento. Per molti, scoraggiati dalle recidive periodiche che fanno ricominciare tutto daccapo e da terapie spesso insoddisfacenti, la convinzione è che questa malattia ponga un limite alla propria vita. Da queste considerazioni nasce il corto "DA CAPO", presentato oggi nel corso della conferenza in live streaming "Psoriasi, un corto per liberare le proprie emozioni" organizzata da AbbVie per la ...

