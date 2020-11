Psi | sgombero Cinema Palazzo atto ostile

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “Come PSI Roma, riteniamo sbagliato loeseguito ieri del Nuovodi Roma. La Prefettura, con questolegalitario, peraltro con il silenzio assordante della Sindaca Raggi, ha sgombrato un luogo nel quale, in questi anni, si e’ praticata solidarieta’, mutualismo, cultura, socialita’.” “Dove prima vi era degrado, si e’ recuperato uno spazio rivolto alla legalita’ effettiva e riconosciuta. La Regione Lazio, stava lavorando ad un piano di acquisizione del locale, per cederlo a coloro che lo hanno recuperato, nella migliore soluzione possibile per il quartiere e per l’intera citta’ di Roma.” “Il nuovo centrosinistra, che stiamo costruendo, deve vedere i patti di collaborazione, la riqualificazione urbana partecipata, la tutela degli spazio sociali come aspetti centrali del suo agire politico. ...