Proteggi te stesso e gli altri dal coronavirus: la nota dell'osservatorio sanità e salute (Di giovedì 26 novembre 2020) A circa un anno dall'inizio della pandemia COVID-19 e sulla base delle indicazioni del Ministero della salute e degli aggiornamenti dell'Organizzazione Mondiale della sanità e delle autorità sanitarie pubbliche nazionali e locali, è opportuno rammentare come è necessario comportarsi. Su queste basi il Comitato Scientifico dell'osservatorio sanità e salute, presieduto dal Sen. Cesare Cursi, ritiene necessario rammentare alcune semplici precauzioni: - igienizza spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto disinfettante a base alcolica; - mantieni una distanza di sicurezza da chiunque tossisca o starnutisca; - indossa una mascherina assicurandoti che copra naso, bocca ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) A circa un anno dall'inizioa pandemia COVID-19 e sulla basee indicazioni del Ministeroe degli aggiornamenti'Organizzazione Mondialee autorità sanitarie pubbliche nazionali e locali, è opportuno rammentare come è necessario comportarsi. Su queste basi il Comitato Scientifico, presieduto dal Sen. Cesare Cursi, ritiene necessario rammentare alcune semplici precauzioni: - igienizza spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto disinfettante a base alcolica; - mantieni una distanza di sicurezza da chiunque tossisca o starnutisca; - indossa una mascherina assicurandoti che copra naso, bocca ...

MinisteroSalute : ?? Getta sempre la mascherina usata nell'indifferenziato o nei raccoglitori dedicati. ?? In caso di isolamento o qu… - AngeliniPhIT : ?? Il corretto smaltimento delle mascherine usate è importante ?? Proteggi te stesso, gli altri e l'ambiente ?? Leggi… - farmavalcomino : Il #vaccinoantinfluenzale previene l'#influenza e le sue numerose complicanze, soprattutto nei pazienti con difese… - nikcn3 : RT @iochescrivocose: M: sono preoccupato per il suo ambiente, come la proteggerò? K: proteggi prima te stesso. #DogdugunEvKaderindir - 1VanessaMancini : RT @iochescrivocose: M: sono preoccupato per il suo ambiente, come la proteggerò? K: proteggi prima te stesso. #DogdugunEvKaderindir -

Ultime Notizie dalla rete : Proteggi stesso Lazio, in settimana 140mila dosi di vaccino antinfluenzale LatinaCorriere Proteggere la privacy online: come fare?

Il concetto di privacy online è fondamentale nella nostra società. A tal punto che oggi si cercano i migliori strumenti, come una connessione vpn, per proteggere la privacy online More ...

Per l’area marina protetta chiedere a Porto Cesareo

La questione dell’area marina protetta della costa di Portonovo è sempre più un tema scottante da cui dipendono scelte importanti per il nostro futuro. Ricapitoliamo i fatti: ...

Il concetto di privacy online è fondamentale nella nostra società. A tal punto che oggi si cercano i migliori strumenti, come una connessione vpn, per proteggere la privacy online More ...La questione dell’area marina protetta della costa di Portonovo è sempre più un tema scottante da cui dipendono scelte importanti per il nostro futuro. Ricapitoliamo i fatti: ...