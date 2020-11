“Proprio non so…”. Polemica su Laura Pausini, il commento su Maradona fa esplodere un caso (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte del campione di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, ha sconvolto il mondo intero. I più distrutti sono i cittadini argentini e la città di Napoli, che l’hanno amato alla follia fino all’ultimo giorno della sua vita. In queste ore è comunque scoppiata una Polemica perché l’ultima sua compagna, Rocio Oliva, si è presentata in lacrime di fronte ai cronisti per far sapere a tutti quanto avvenuto: “Non so perché mi fanno questo, sono stata la sua ultima partner, volevo solo dire addio a Diego”. La donna ha riferito che non le è stato concesso di entrare nella Casa Rosada dove si stava svolgendo una veglia intima per il campione di Lanùs. Mi hanno detto di tornare alle 7 con tutti gli altri. Dicono che Claudia non vuole che io entri”. In Italia invece a far discutere è stato un post della cantante Laura Pausini, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte del campione di tutti i tempi, Diego Armando, ha sconvolto il mondo intero. I più distrutti sono i cittadini argentini e la città di Napoli, che l’hanno amato alla follia fino all’ultimo giorno della sua vita. In queste ore è comunque scoppiata unaperché l’ultima sua compagna, Rocio Oliva, si è presentata in lacrime di fronte ai cronisti per far sapere a tutti quanto avvenuto: “Non so perché mi fanno questo, sono stata la sua ultima partner, volevo solo dire addio a Diego”. La donna ha riferito che non le è stato concesso di entrare nella Casa Rosada dove si stava svolgendo una veglia intima per il campione di Lanùs. Mi hanno detto di tornare alle 7 con tutti gli altri. Dicono che Claudia non vuole che io entri”. In Italia invece a far discutere è stato un post della cantante, ...

NicolaPorro : Esitazioni,balbettii,occhiate agli appunti,segni di malessere.Non è stata proprio una gran prova, quella di #Conte… - borghi_claudio : @dg_ivo @Comunardo Puoi essere forzato a prenderlo, anzi, è proprio congegnato perchè tu lo prenda con le condizion… - ciropellegrino : Ha un che di miserabile parlare di #Maradona come 'faville nel campo, devastato nella vita' espresso non come crona… - AdamoLoi : @DavidPuente Caro David, ammiro tanto il tuo lavoro per mettermi a far polemica con te in merito, cosa che da buon… - lagemy95 : @_jaeseumin Poi nessuno vuole fargli una colpa perché è morto proprio quel giorno. Mica si può decidere quando mori… -

Ultime Notizie dalla rete : “Proprio non Come pensare positivo nei momenti bui della propria vita. Silvestri: “E' l'asso nella manica per ribaltare la situazione” Fortune Italia