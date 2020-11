Pronto il piano di Speranza per distribuire i vaccini anti-Covid. Il ministro della Salute intanto torna a chiedere il Mes. Ma Palazzo Chigi frena: “Ci sono altre risorse per la Sanità” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Bisogna trasformare questa crisi in opportunità. Il Covid ci dà una lezione, che è quella di investire di più sul Sistema sanitario nazionale” con queste parole il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha proposto al Parlamento un piano per riprogrammare il modello di spesa sanitaria e chiudere con la stagione dei tagli, da finanziare “con tutte le leve di cui disponiamo”. Punta, dunque, al tanto Salva Stati. Quindi “con il Bilancio dello Stato, il Recovery fund e il Mes, che per me è uno strumento a cui bisogna guardare con assoluta serenità”. Ma ormai è risaputo, quando si pronuncia l’acronimo di Meccanismo europeo di stabilità al premier Giuseppe Conte viene quasi l’orticaria. E direttamente da Palma di Maiorca risponde: “Comprendo che il ministro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) “Bisogna trasformare questa crisi in opportunità. Ilci dà una lezione, che è quella di investire di più sul Sistema sanitario nazionale” con queste parole il, Roberto, ha proposto al Parlamento unper riprogrammare il modello di spesa sanitaria e chiudere con la stagione dei tagli, da finanziare “con tutte le leve di cui disponiamo”. Punta, dunque, al tanto Salva Stati. Quindi “con il Bilancio dello Stato, il Recovery fund e il Mes, che per me è uno strumento a cui bisogna guardare con assoluta serenità”. Ma ormai è risaputo, quando si pronuncia l’acronimo di Meccanismo europeo di stabilità al premier Giuseppe Conte viene quasi l’orticaria. E direttamente da Palma di Maiorca risponde: “Comprendo che il...

IPraticone : @grotondi E il pd ha pronto il piano B? - sgrnet_it : Dal 25 novembre, le casse sono state collocate al piano terra per permettere i lavori di ampliamento del Pronto Soc… - BombeDiVlad : Oggi il calcio passa in secondo piano, e con la morte nel cuore il #Napoli si appresta a scendere in campo contro i… - pborghilivorno : #coronavirus Speranza: «Pronto il Piano vaccini». Ecco i punti principali - romi_andrio : RT @Avvenire_Nei: Speranza: «Pronto il Piano vaccini». Ecco i punti principali -