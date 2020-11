Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Addio Diego, il calcio perde la sua leggenda. Rosa beffati nel recupero” (Di giovedì 26 novembre 2020) “La tragedia di Marta sconvolge Palermo”.Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. “La bambina, 10 anni, si è accasciata durante l’ora di educazione fisica in palestra. Vani i disperati tentativi di soccorrerla. Per il medico legale si è trattato di morte naturale. Sarà eseguita l’autopsia. La migliore amica: non è possibile che non la vedrò più. ‘Per fare la ginnastica non c’è bisogno di certificato’. Giovanni Caramazza, ex presidente del Coni: tante incongruenze. Spostamenti, negozi, feste: in arrivo le nuove regole”. E ancora: “Addio Diego, il calcio perde la sua leggenda”. Poi, riflettori puntati sulla sconfitta rimediata dagli uomini di Roberto Boscaglia: “I Rosa beffati nel recupero dalla Turris. Al 95’ Pandolfi in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) “La tragedia di Marta sconvolge Palermo”.Apre così l’edizione odierna del ‘di’. “La bambina, 10 anni, si è accasciata durante l’ora di educazione fisica in palestra. Vani i disperati tentativi di soccorrerla. Per il medico legale si è trattato di morte naturale. Sarà eseguita l’autopsia. La migliore amica: non è possibile che non la vedrò più. ‘Per fare la ginnastica non c’è bisogno di certificato’. Giovanni Caramazza, ex presidente del Coni: tante incongruenze. Spostamenti, negozi, feste: in arrivo le nuove regole”. E ancora:, illa sua”. Poi, riflettori puntati sulla sconfitta rimediata dagli uomini di Roberto Boscaglia: “Inel recupero dalla Turris. Al 95’ Pandolfi in ...

Clamorosa prima pagina Daily Star su Maradona: "Dov'era il Var quando ne avevamo bisogno?"

Addio al fair play, per alcuni giornali inglesi Diego Armando Maradona resta un nemico anche da morto. Fa discutere la prima pagina del tabloid Daily Star che riporta la notizia della scomparsa del ...

C’è anche un bel po’ di nerazzurro nella “Machenesanno’s Cup”

La competizione in corso in questi giorni sulla pagina Facebook “Serie A-Operazione Nostalgia” ha oltre un milione di followers ...

