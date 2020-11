“Prima della Rivoluzione”: quando Scorsese si innamorò di Bertolucci (Di giovedì 26 novembre 2020) Assaporò l’arte fin da subito e ne fece qualcosa di straordinario. Bernardo Bertolucci, figlio di un poeta, cugino di un produttore cinematografico e fratello di un regista, non potè far altro che nutrire il suo talento. Scelse la settima arte, quella del grande cinema. Ancora oggi è l’unico italiano ad aver vinto un Oscar con la regia per “L’ultimo imperatore“, premiato anche per la sceneggiatura originale. Titoli come “Ultimo tango a Parigi“, “Novecento“, “Il conformista” e “The dreamers” evocano immediatamente la sua poetica, quelle vibrazioni che trasudavano cinema e che fecero innamorare fin da subito Martin Scorsese. A due anni dalla sua scomparsa, dopo che la malattia lo aveva costretto a viaggiare su una sedia a rotelle, l’immagine di Bertolucci rivive nei suoi capolavori. Se pur giovanissimo, riuscì nel 1964 ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Assaporò l’arte fin da subito e ne fece qualcosa di straordinario. Bernardo, figlio di un poeta, cugino di un produttore cinematografico e fratello di un regista, non potè far altro che nutrire il suo talento. Scelse la settima arte, quella del grande cinema. Ancora oggi è l’unico italiano ad aver vinto un Oscar con la regia per “L’ultimo imperatore“, premiato anche per la sceneggiatura originale. Titoli come “Ultimo tango a Parigi“, “Novecento“, “Il conformista” e “The dreamers” evocano immediatamente la sua poetica, quelle vibrazioni che trasudavano cinema e che fecero innamorare fin da subito Martin. A due anni dalla sua scomparsa, dopo che la malattia lo aveva costretto a viaggiare su una sedia a rotelle, l’immagine dirivive nei suoi capolavori. Se pur giovanissimo, riuscì nel 1964 ad ...

ilpost : Il tweet della prima senatrice transgender degli Stati Uniti a chi le chiedeva del suo genere - ignaziomarino : Queste sono solo alcune delle notizie che invasero i quotidiani e i tg nazionali nel 2014, per la nota vicenda dell… - ItaliaViva : Oggi, 25 novembre, è la Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Quando parliamo di vi… - JUVEN_TV : @Morgan66434484 Grazie per il complimento! (Twittato ieri 20’ prima che l’account ufficiale della Juventus lo ripre… - 501_tot : RT @ignaziomarino: Queste sono solo alcune delle notizie che invasero i quotidiani e i tg nazionali nel 2014, per la nota vicenda della Pan… -

Ultime Notizie dalla rete : “Prima della Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa Fortune Italia