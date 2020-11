“Prestazioni private con l’apparecchiatura dell’Università di Padova” | l’ex direttore di Medicina legale sospeso per un anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020)dell’Istituto didi Padova, il professor Massimo Montisci, è statoper undall’attività di docente universitario e dallo stipendio. Il provvedimento è stato adottato dal Collegio di disciplina dell’Ateneo a seguito dell’iscrizione del docente nel registro degli indagati per abuso d’ufficio e truffa aggravata continuata, in relazione a prestazioni professionaliche avrebbe svolto nella struttura pubblica e con apparecchiatura. E’ l’ennesima tegola per il professor Montisci che alcune settimane fa era stato rinviato a giudizio per due diversi filoni d’indagine e che a seguito delle inchieste si era autolo scorso giugno. Il rinvio ...