Positivo al Covid in strada, denunciato giovane napoletano (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Se ne andava in giro indisturbato nonostante fosse Positivo al Covid-19. Così i militari della stazione di Napoli Marianella hanno denunciato un 29enne del posto. L’uomo, nonostante il divieto di uscire dalla propria abitazione perché Positivo al Covid, è stato trovato in strada poco distante da casa sua. Durante i controlli, i carabinieri hanno anche sanzionato il titolare di un bar in via Santa Maria a Cubito. L’uomo consentiva ai clienti di consumare all’interno del locale nonostante il divieto imposto dalle recenti normative anti contagio. Cinque sono i giorni di sospensione per l’attività commerciale e 680 gli euro da pagare per la sanzione irrogata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Se ne andava in giro indisturbato nonostante fosseal-19. Così i militari della stazione di Napoli Marianella hannoun 29enne del posto. L’uomo, nonostante il divieto di uscire dalla propria abitazione perchéal, è stato trovato inpoco distante da casa sua. Durante i controlli, i carabinieri hanno anche sanzionato il titolare di un bar in via Santa Maria a Cubito. L’uomo consentiva ai clienti di consumare all’interno del locale nonostante il divieto imposto dalle recenti normative anti contagio. Cinque sono i giorni di sospensione per l’attività commerciale e 680 gli euro da pagare per la sanzione irrogata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - Sport_Mediaset : +++LAZIO, ANNUNCIO DELLA FEDERAZIONE SERBA: MILINKOVIC SAVIC POSITIVO AL COVID+++ #SportMediaset - fattoquotidiano : Il nipote asintomatico si fa ricoverare insieme a suo zio affetto da sindrome di down e positivo al Covid: “Non pot… - AnsaLiguria : Covid il punto in Liguria, prosegue trend positivo. Contagi in calo, meno pressione su ospedali ma ci sono 22 morti… - VienDalMare84 : RT @simonegraziosi2: Aggiornamento. Collega ricoverata in UTIC edema polmonare, cardiomiopatia e tampone molecolare positivo per covid -