Pomeriggio 5, l’ex compagna di Maradona si sfoga: “un’altra rete ha mandato in onda una telefonata registrata a mia insaputa” (Di giovedì 26 novembre 2020) A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha dedicato ampio spazio alla commemorazione di Diego Armando Maradona, scomparso improvvisamente nella giornata di ieri. Ospite, anche se solo telefonicamente, Cristiana Sinagra, ex compagna del calciatore e madre di Diego Maradona Junior. La donna ha deciso di conferire solo con Barbara d’Urso ed il suo programma e, nel corso del collegamento, lamenta con un certo fastidio di aver ricevuto una telefonata anonima registrata e poi mandata in onda su un programma trasmesso da una famosa rete nazionale. “Tu sai, Barbara, che io ti voglio bene, tu ci sei sempre stata per noi ed io ho deciso di parlare solo con te. Oggi io ho scoperto che, rispondendo ad un numero privato, mi è stata registrata una ... Leggi su trendit (Di giovedì 26 novembre 2020) A5, Barbara d’Urso ha dedicato ampio spazio alla commemorazione di Diego Armando, scomparso improvvisamente nella giornata di ieri. Ospite, anche se solo telefonicamente, Cristiana Sinagra, exdel calciatore e madre di DiegoJunior. La donna ha deciso di conferire solo con Barbara d’Urso ed il suo programma e, nel corso del collegamento, lamenta con un certo fastidio di aver ricevuto unaanonimae poi mandata insu un programma trasmesso da una famosanazionale. “Tu sai, Barbara, che io ti voglio bene, tu ci sei sempre stata per noi ed io ho deciso di parlare solo con te. Oggi io ho scoperto che, rispondendo ad un numero privato, mi è statauna ...

romanellialessa : @Segnoditerra1 Loro fanno laboratorio il Martedi e Giovedi pomeriggio. Tra l'altro questo posto per gli amanti di S… - cettinanicotina : @mpiacenonaver1 Perlapeppa, sto pomeriggio l'ex Queen, che ha cambiato nome per l'ennesima volta, mi ha tenuto ore… - dajempo : @violet_hq ronnie?? è l'unica amica che ho qui e le ho proposto infinite volte di uscire ma sua madre ha paura del c… - loversogiovanni : @GrandeFratello Buttate fuori a questa infame di Selvaggia. Il suo ex fidanzato ha detto a pomeriggio 5 che la vita… - PieroDellaPutta : RT @comunepordenone: ?? #AvvisoPN - Il Municipio, la sede comunale di via Bertossi e l’ex convento di San Francesco resteranno #chiusi il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio l’ex Infarto, intervenite nella “Golden Houar†può salvare la vita Yahoo Notizie