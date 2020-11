Pomeriggio 5, la compagna di Maradona si sfoga: “un’altra rete ha mandato in onda una telefonata registrata a mia insaputa” (Di giovedì 26 novembre 2020) A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha dedicato ampio spazio alla commemorazione di Diego Armando Maradona, scomparso improvvisamente nella giornata di ieri. Ospite, anche se solo telefonicamente, Cristiana Sinagra, compagna del calciatore e madre di Diego Maradona Junior. La donna ha deciso di conferire solo con Barbara d’Urso ed il suo programma e, nel corso del collegamento, lamenta con un certo fastidio di aver ricevuto una telefonata anonima registrata e poi mandata in onda su un programma trasmesso da una famosa rete nazionale. “Tu sai, Barbara, che io ti voglio bene, tu ci sei sempre stata per noi ed io ho deciso di parlare solo con te. Oggi io ho scoperto che, rispondendo ad un numero privato, mi è stata registrata una ... Leggi su trendit (Di giovedì 26 novembre 2020) A5, Barbara d’Urso ha dedicato ampio spazio alla commemorazione di Diego Armando, scomparso improvvisamente nella giornata di ieri. Ospite, anche se solo telefonicamente, Cristiana Sinagra,del calciatore e madre di DiegoJunior. La donna ha deciso di conferire solo con Barbara d’Urso ed il suo programma e, nel corso del collegamento, lamenta con un certo fastidio di aver ricevuto unaanonimae poi mandata insu un programma trasmesso da una famosanazionale. “Tu sai, Barbara, che io ti voglio bene, tu ci sei sempre stata per noi ed io ho deciso di parlare solo con te. Oggi io ho scoperto che, rispondendo ad un numero privato, mi è statauna ...

cleomcms : praticamente la mia scuola è un c0nv1tt0 quindi tu pagando puoi stare lì a pranzo e nel pomeriggio puoi usufruire d… - imgiorgiagio : Oggi voleva sentirmi di inglese su dei video che ci ha dato da guardare. Uno di questi video non mi era chiaro e la… - taylorsswjft13 : sono fuori a pranzo con una mia ex compagna di uni e quando torno a casa nel tardo pomeriggio preparo la cena che viene ale stasera - Giancarlo_211 : #congiuntifuoricomune vedersi con il compagno/compagna fuori comune non mi pare più rischioso dei ragazzi che la ma… - LaNotiziaQuoti : Tragedia a Porano nel pomeriggio di domenica attorno alle ore 16. Un orvietano di 54 anni è morto dopo essere stato… -