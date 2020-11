Polonia e Ungheria ribadiscono la svolta autoritaria e rifiutano lo stato di diritto (Di giovedì 26 novembre 2020) Un vero oltraggio alla democrazia, un insulto a chi per lo stato di diritto in Europa è morto durante la Resistenza e anche nelle Guerra Fredda. Le sovraniste Ungheria e Polonia, tanto amiche di ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) Un vero oltraggio alla democrazia, un insulto a chi per lodiin Europa è morto durante la Resistenza e anche nelle Guerra Fredda. Le sovraniste, tanto amiche di ...

M5S_Europa : Com'è possibile che #Meloni fraternizzi con #Ungheria e #Polonia che stanno bloccando il #RecoveryFund, di cui gli… - M5S_Europa : #Lega e #FdI si astengono sulla risoluzione del @Europarl_IT che difende la libertà di #stampa, minacciata in… - M5S_Europa : #Salvini come Ponzio Pilato: scarica sugli altri le responsabilità di #Polonia e #Ungheria. Noi non dimentichiamo i… - lazzeripietro : Polonia e Ungheria dopo il comunismo hanno ricevuto aiuti da una Europa cieca e volta solo al profitto (traslocando… - PAOLAMALACRIDA : RT @MediasetTgcom24: Recovery Fund, Polonia e Ungheria non mollano sullo Stato di diritto #RecoveryFund -