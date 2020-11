Poche imprese femminili nell'Aquilano, presidente giovani imprenditori: Puntare su competenze (Di giovedì 26 novembre 2020) L'Aquila - A fine 2019 in Abruzzo erano attive 33.946 imprese femminili; delle 6.423 relative alla provincia dell'Aquila il 17,1% operano nel settore agricoltura, il 6,2%, nelle attività manifatturiere, il 5,3% nelle costruzioni, 28,1% nel commercio e 42,8% in servizi non commerciali. Per Laura Tinari, presidente giovani imprenditori di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, "c'è ancora un gap rispetto al quadro economico del territorio e al numero di imprese maschili. Il Fondo per l'imprenditoria femminile, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico e inserito nella legge di Bilancio 2021 può essere un primo passo per colmare questo divario. Previsti contributi a fondo perduto per avviare ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 26 novembre 2020) L'Aquila - A fine 2019 in Abruzzo erano attive 33.946; delle 6.423 relative alla provincia dell'Aquila il 17,1% operano nel settore agricoltura, il 6,2%,e attività manifatturiere, il 5,3%e costruzioni, 28,1% nel commercio e 42,8% in servizi non commerciali. Per Laura Tinari,di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, "c'è ancora un gap rispetto al quadro economico del territorio e al numero dimaschili. Il Fondo per l'a femminile, istituito presso il ministero dello Sviluppo economico e inseritoa legge di Bilancio 2021 può essere un primo passo per colmare questo divario. Previsti contributi a fondo perduto per avviare ...

radiolaquila1 : Giovani imprenditori: 'In provincia dell'Aquila ancora poche imprese femminili. ... - AnsaAbruzzo : Poche imprese femminili nell'Aquilano. Puntare su competenze - infoitinterno : Sostegno per le imprese lombarde: in poche ore oltre 5mila domande - Nerone_Nerone : @argentano5 @ConteZero76 @beabri Ti faccio sommessamente notare che il grosso delle imprese italiane è mediopiccolo… - ApprenticeADAPT : RT @montemarano_g: Una simile esclusione sarebbe un modo di arrendersi all'idea per cui l'apprendistato sarebbe solo un modo per risparmiar… -