Platini | “Sono arrabbiato con la gente che gli stava intorno | ne ha solo approfittato”

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Mi ero preparato a sentire un giorno, alla radio, l’annuncio della scomparsa di Diego Maradona. Ma è difficile, perché c’è la nostalgia che arriva, la malinconia”. Questo è Michel, nel giorno della morte della sua nemesi. Intervistato da L’Equipe, il grande numero 10 della Juve parla del suo “rivale”. Ricorda la prima volta che l’ha affrontato: “Era a Buenos Aires, 1979, al River Plate, in una partita Silverine – Resto del Mondo. Enzo Bearzot mi chiese di venire a giocare, perché voleva che ci fosse un francese in rosa. Ero in Martinica con mia moglie, ero tutto abbronzato. Maradona lo marcava Tardelli, aveva provato a colpirlo dall’inizio alla fine e non era mai riuscito a prenderlo“. Cosa ha pensato quando ha saputo la notizia? “C’è così tanto da dire… Ho pensato che vorrei essere stato in buona forma e non aver giocato infortunato ai Mondiali del 1986. Ho ...