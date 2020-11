Più Santo di San Gennaro A Napoli si celebrano Diego e le sue reliquie

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ai piedi del sacrario montato davanti alla curva B dello stadio San Paolo, i fedeli di Maradona portano di tutto, anche i pasticcini perallineati per comporre una scritta: “AD1OS”, con il numero 10, quello del capitano. E Carmine, arrivato da Pozzuoli, accende un lumino, ma ce ne sono già centinaia. “Dopo 60 anni di trasferte, sei tornato a giocare in casa”, si legge in uno dei tanti messaggi lasciati tra mazzi di fiori e rose rosse. Orapiange il suo, il suo dio vendicatore, con i suoi 115 gol e i due scudetti: “Grazie – si legge su un lungo drappo bianco e azzurro - per aver riscattato un popolo vessato dall’odio razziale. Hai portato la gloria dinel mondo. Eternamente grazie, leggenda”. Mascherine anti-Covid nere e occhi lucidi in una città frastornata e spaesata, in cui tante persone ...