Philip Morris Italia e il ministero delle Politiche Agricole prorogano il verbale d'intesa per la tabacchicoltura italiana (Di giovedì 26 novembre 2020) Philip Morris Italia, affiliata Italiana del gruppo Philip Morris International (PMI), ha rinnovato oggi con il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gli impegni nei confronti della filiera agricola del tabacco Italiano. L'impegno dell'azienda proseguirà anche nel 2021, garantendo stabilità e prevedibilità a una filiera strategica per lo sviluppo del Paese che conta oggi oltre 50.000 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria. Quello di Philip Morris si caratterizza come il più alto investimento sulla filiera tabacchicola Italiana da parte di un'azienda privata. Per il 2021, l'azienda ha confermato investimenti ...

