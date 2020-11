orizzontescuola : Personale ATA: calcolo ferie e festività per il periodo natalizio - katiaamore : @Palladinev @ScuolaNoCovid Aumento organico perdonale ATA, sanificazione di base giornaliera con disinfestazione pr… - SindacatoAsset : Personale ATA: Quali sono le province con più posti? - 77deh : Alla fine di questo anno scolastico avrò bisogno di una psicoterapia full immersion: dormire, mangiare, respirare c… - stefaniatalpo : @maurizioagazzi @matteograndi Nelle scuole della mia zona, sì. Dirigenti, comuni coinvolti, insegnanti, personale A… -

Ultime Notizie dalla rete : Personale ATA

Una mattinata caotica questa mattina per la scuola elementare Flavia Casadei di Viserba. La scuola era chiusa da domenica: a seguito di un caso di positività riscontrato nel personale ATA era stata di ...Indennità di rischio biologico per ATA e docenti, 300 euro al mese: emendamento in Legge di Bilancio 2021 presentato da Anief.