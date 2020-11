Per i tifosi il San Paolo è già intitolato a Maradona (VIDEO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Una delle prime reazioni dopo aver realizzato la notizia della scomparsa, è stata quella di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. L’iter istituzionale è già partito, ma i tifosi non hanno voluto aspettare. Così, tra gli omaggi tributati, spuntano cartelli e striscioni “Stadio Diego Armando Maradona”, in attesa che poi diventi ufficiale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Una delle prime reazioni dopo aver realizzato la notizia della scomparsa, è stata quella di intitolare lo stadio Sana Diego Armando. L’iter istituzionale è già partito, ma inon hanno voluto aspettare. Così, tra gli omaggi tributati, spuntano cartelli e striscioni “Stadio Diego Armando”, in attesa che poi diventi ufficiale. L'articolo ilNapolista.

