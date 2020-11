Parchi chiusi in tutto il mondo a causa del Covid: il gruppo Walt Disney licenzia 32mila dipendenti (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Covid non risparmia neanche Topolino. Il gruppo Walt Disney ha infatti comunicato che licenzierà 32.000 dipendenti, ben quattromila in più di quanto annunciato nei giorni scorsi. L’effetto Covid ha colpito quindi anche il colosso dell’intrattenimento per l’infanzia. Il Covid piega pure la Disney (e Topolino) Il grosso delle perdite della Disney, infatti, è dovuto al Covid. I posti di lavoro saranno tagliati nella prima metà dell’anno fiscale in corso, iniziato ad ottobre. La Disney lamenta ingenti danni al business dei Parchi in tutto il mondo, alle crociere e all’industria cinematografica, subendo una perdita di 2,8 miliardi di dollari fino al 30 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilnon risparmia neanche Topolino. Ilha infatti comunicato che licenzierà 32.000, ben quattromila in più di quanto annunciato nei giorni scorsi. L’effettoha colpito quindi anche il colosso dell’intrattenimento per l’infanzia. Ilpiega pure la(e Topolino) Il grosso delle perdite della, infatti, è dovuto al. I posti di lavoro saranno tagliati nella prima metà dell’anno fiscale in corso, iniziato ad ottobre. Lalamenta ingenti danni al business deiinil, alle crociere e all’industria cinematografica, subendo una perdita di 2,8 miliardi di dollari fino al 30 ...

