Papa Francesco e Biden; torna il sereno tra Vaticano ed Usa (Di giovedì 26 novembre 2020) È un rasserenamento nei rapporti tra Washington e il Vaticano quello che potrebbe comportare – salvo clamorosi colpi di scena – l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca. Il presidente americano entrante ha reso noto di aver ricevuto una telefonata dal Papa due settimane fa: un colloquio confermato anche dalla Santa Sede. Del resto, al di là dei protocolli diplomatici, l'intesa tra il pontefice e Biden presenta una dimensione politica molto più profonda. Cominciamo innanzitutto col ricordare che i rapporti tra Francesco e Donald Trump non si siano mai rivelati troppo idilliaci. Tra i principali fronti di scontro si è registrato, negli anni, quello della gestione dei flussi migratori, senza poi dimenticare l'accordo – rinnovato lo scorso ottobre – tra Vaticano e Cina: un accordo che ... Leggi su panorama (Di giovedì 26 novembre 2020) È un rasserenamento nei rapporti tra Washington e ilquello che potrebbe comportare – salvo clamorosi colpi di scena – l'arrivo di Joealla Casa Bianca. Il presidente americano entrante ha reso noto di aver ricevuto una telefonata daldue settimane fa: un colloquio confermato anche dalla Santa Sede. Del resto, al di là dei protocolli diplomatici, l'intesa tra il pontefice epresenta una dimensione politica molto più profonda. Cominciamo innanzitutto col ricordare che i rapporti trae Donald Trump non si siano mai rivelati troppo idilliaci. Tra i principali fronti di scontro si è registrato, negli anni, quello della gestione dei flussi migratori, senza poi dimenticare l'accordo – rinnovato lo scorso ottobre – trae Cina: un accordo che ...

ItalianAirForce : 'Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo i… - eziomauro : Lo strappo di Papa Francesco con la Cina: 'Gli uiguri sono perseguitati' - Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: la Chiesa “non è un mercato” o “un partito politico” - SilviaTeresa14 : RT @RadioSavana: Papa Francesco fa installare i Pos nelle chiese per ricevere denaro anche con bancomat e carte di credito. Dio denaro. Nel… - imusumarra : RT @acistampa: Nel ricordo dei 190 anni dalle apparizioni, la Statua benedetta da Papa Francesco sosterà per tre giorni nella chiesa romana… -