Paolo Cirino Pomicino | “Con Maradona Napoli è rinata”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 26 novembre 2020) Napoletano verace, e come per i suoi concittadini, Diego Armando“è stato un unicum indimenticabile”.ce lo dice con convinzione. L'ex braccio destro di Giulio Andreotti ed ex ministro nei mitici Anni Ottanta, lo scorso 3 settembre ha compiuto 81 anni e a oggi è uno dei più acuti analisti politici.Onorevole, come ha accolto l'inaspettata morte di.“pere per il calcio internazionale è stato un unicum non ripetibile. In particolare non ripetibile per la città diche in lui s'è identificata. E s'è identificata a tal punto che quando s'è svolta la finale Italia- Argentina, i tifosi napoletani ebbero l'esigenza di scrivere su uno striscione 'Caro Diego, ci dispiace ma ...