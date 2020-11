Paola Di Benedetto | rivelazione shock | “Un Vip mi ha bruciato i vestiti”

Leggi su solodonna

(Di giovedì 26 novembre 2020)Didi recente ha raccontato in un’intervista ad Oggi che in passato un Vip le hai vestiti. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha preferito non fare il nome di questo Vip ma ha raccontato di essere rimasta molto colpita! La bellissimaDiha raccontato in una recente intervista al settimanale Oggi che in passato ha vissuto una brutta esperienza. La vincitrice Articolo completo: dal blog SoloDonna