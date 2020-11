Pamela Prati | segreti di bellezza della showgirl over 60 dal fisico bestiale

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) Pamela Prati è la nostra Vera Wang. Proprio come la 71enne fashion designer americana, che qualche mese fa ha mostrato via social un corpo da urlo da far invidia alle Gen Z lasciando tutti di stucco, per la soubrette nostrana passano gli anni ma, nel suo caso davvero, non si direbbe. Al secolo Paola Pireddu, showgirl, conduttirce, attrice, cantante (proprio nel giorno del suo compleanno esce il singolo Mariposita), scrittrice (dello scorso maggio l’autobiografia Come una carezza), compie il 26 novembre 62 anni ma a scorrere i feed del suo IG, in cui è molto attiva, sembra davvero che abbia scoperto la fonte dell’eterna giovinezza. La abbiamo passata ai raggi X e le abbiamo chiesto i suo beauty secret.