Pagelle Napoli Rijeka: Bakayoko domina, Politano e Lozano sempre presenti VOTI (Di giovedì 26 novembre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/21: Pagelle Napoli Rijeka Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e HNK Rijeka, valido per la 4ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021. TOP: Bakayoko FLOP: Tomecak VOTI Napoli (4-2-3-1): Meret 6,5; Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6; Demme 6 (69? Lobotka 6), Bakayoko 7; Politano 6,5 (63? Lozano 6,5), Zielinsk 6,5i (63? Insigne 6), Elmas 6 (69? Mertens 6); Petagna 5,5 (81? Fabian s.v.). Rijeka (5-4-1): Nevistic 6,5; Tomecak 5, Velkoski 5,5, Galovic 6, Smolcic 6, Anastasio 5,5 (80? Braut s.v.); Muric 6 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 4ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/21:Ledei protagonisti del match trae HNK, valido per la 4ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021. TOP:FLOP: Tomecak(4-2-3-1): Meret 6,5; Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6; Demme 6 (69? Lobotka 6),7;6,5 (63?6,5), Zielinsk 6,5i (63? Insigne 6), Elmas 6 (69? Mertens 6); Petagna 5,5 (81? Fabian s.v.).(5-4-1): Nevistic 6,5; Tomecak 5, Velkoski 5,5, Galovic 6, Smolcic 6, Anastasio 5,5 (80? Braut s.v.); Muric 6 ...

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Rijeka, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020/2021. Al San Paolo i padroni di casa ...

