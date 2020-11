Ottavio Bianchi su Maradona | “Rammaricato di non aver invertito la rotta della sua vita”

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Sono in difficoltà a parlare di Diego. Per me è difficile. Diego era grande nelle cose semplici, era molto disponibile con i giovani e con i suoi compagni. Ho il rammarico di nonin nessun modo lasua vita“. Lo ha detto, parlando di Diego Armando, ai microfoni di Rai Radio Uno. “Quando eravamo da soli tentavo di rimproverarlo e lui con gli occhi bassi mi ascoltava – ha aggiunto l’ex allenatore -. Ricordo che gli dissi che così rischiava di finire male, lui mi guardava e poi mi diceva che la sua vita la voleva vivere con l’acceleratore spinto al massimo. Mi dispiace molto che sia finito così, speravo sempre che riuscisse a fare l’ultimo dribbling”. SportFace.