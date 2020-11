Oscar 2021, Gabriele Muccino: "Candidare il documentario di Rosi è autolesionista" (Di giovedì 26 novembre 2020) Gabriele Muccino non le manda a dire commenta su Twitter la scelta dell'Italia di Candidare il documentario di Rosi, Notturno, nella corsa alla nomination per il miglior film straniero. Gabriele Muccino torna sulla questione del candidato italiano agli Oscar 2021 in alcuni tweet in cui definisce la scelta del documentario di Gianfranco Rosi, Notturno, autolesionista. Gabriele Muccino scrive su Twitter: "L'Academy certamente prevede l'Oscar nella categoria di Miglior documentario. Ma presentare il documentario del bravissimo Rosi, nella categoria del Miglior Film Straniero è, temo, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020)non le manda a dire commenta su Twitter la scelta dell'Italia diildi, Notturno, nella corsa alla nomination per il miglior film straniero.torna sulla questione del candidato italiano agliin alcuni tweet in cui definisce la scelta deldi Gianfranco, Notturno,scrive su Twitter: "L'Academy certamente prevede l'nella categoria di Miglior. Ma presentare ildel bravissimo, nella categoria del Miglior Film Straniero è, temo, ...

isalucedifronzo : ?? #Notturno di Gianfranco Rosi è il film che l’#Italia ha designato per la #corsa alla #nomination all'Oscar per il… - isalucedifronzo : #Notturno di Gianfranco Rosi è il film che l'#Italia ha designato per la corsa alla nomination all'Oscar per il mig… - GQitalia : «Notturno» l'ha spuntata su ben 25 titoli di un certo livello - Cinesmovieblog : RT @BlogSeason: #BestCostumeDesign: quali sono i film favoriti per la nomination agli Oscar 2021? #miglioricostumi #oscarspredictions #osca… - VitoRobbiani : Oscar 2021, per l'Italia ci sarà Notturno di Gianfranco Rosi: 'Dedico la candidatura a Valentina Pedicini' - Il Fat… -