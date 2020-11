Ora è ufficiale, Mads Mikkelsen è il nuovo Grindelwald di Animali Fantastici (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia del licenziamento da parte di Warner Bros di Johnny Depp, avvenuto all’inizio di novembre a causa delle sue vicende giudiziarie, ha lasciato interdetti i fan della saga Animali Fantastici in cui l’attore interpretava un ruolo chiave, quello dell’antagonista Gellert Grindelwald. Nelle scorse settimane si sono succedute diverse ipotesi, fra le quali anche quella del coinvolgimento di Colin Farrell già apparso nel primo film della serie. In queste ore, però, Warner ha ufficializzato che sarà Mads Mikkelsen a interpretare il temibile stregone nel terzo capitolo della saga che si sta attualmente girando fra Londra e il Brasile. L’attore danese è divenuto celebre a livello globale grazie alla partecipazione al film di James Bond Casino Royale, in cui anche lì interpretava il villain Le Chiffre. In ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia del licenziamento da parte di Warner Bros di Johnny Depp, avvenuto all’inizio di novembre a causa delle sue vicende giudiziarie, ha lasciato interdetti i fan della sagain cui l’attore interpretava un ruolo chiave, quello dell’antagonista Gellert. Nelle scorse settimane si sono succedute diverse ipotesi, fra le quali anche quella del coinvolgimento di Colin Farrell già apparso nel primo film della serie. In queste ore, però, Warner ha ufficializzato che saràa interpretare il temibile stregone nel terzo capitolo della saga che si sta attualmente girando fra Londra e il Brasile. L’attore danese è divenuto celebre a livello globale grazie alla partecipazione al film di James Bond Casino Royale, in cui anche lì interpretava il villain Le Chiffre. In ...

