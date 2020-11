Ok alla scostamento, nessun no Scacco di Silvio a Salvini-Meloni (Di giovedì 26 novembre 2020) Via libera praticamente unanime dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli astenuti. In base alla Costituzione era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti. alla votazione hanno partecipato numerosi ministri e sottosegretari: tra loro... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 26 novembre 2020) Via libera praticamente unanime dell'Aula della Camerarisoluzione di maggioranza che autorizza lodal pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 552,contrario, sei gli astenuti. In baseCostituzione era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti.votazione hanno partecipato numerosi ministri e sottosegretari: tra loro... Segui su affaritaliani.it

matteosalvinimi : #Salvini: Scostamento di bilancio. Tra poco inizia la seduta alla Camera, ma non sappiamo ancora cosa voglia fare l… - Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Focus sul cdx. Domani i voti su scostamento bilancio, oggi vertice alla ricerca dell’unità (… - renatobrunetta : Spero e confido in un sì unanime dell'Aula al nuovo #scostamento. Un sì non al Governo e alla maggioranza, ma all'o… - luc798 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Scostamento di bilancio. Tra poco inizia la seduta alla Camera, ma non sappiamo ancora cosa voglia fare la m… - GiuseppeCelia : RT @renatobrunetta: Spero e confido in un sì unanime dell'Aula al nuovo #scostamento. Un sì non al Governo e alla maggioranza, ma all'ossig… -