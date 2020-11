Oggi è il giorno del Ringraziamento | cosa festeggiano gli americani?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tutti intorno a un tavolo, seduti in famiglia, pronti a ringraziare a turno per quanto hanno avuto durante l’anno. Negli Stati Uniti il giorno del Ringraziamento è una delle feste più importanti dell’anno, quella che apre la stagione del Natale. Cade l’ultimo giovedì di novembre e quest’anno è il 26. Quest’anno dovrebbe essere diverso se gli americani seguiranno le restrizioni per il Covid, ma ben 50 milioni si sono messi in viaggio per tornare in famiglia.