Nuovo Dpcm, sulle regole nessun regalo a Natale dal governo: ricongiungimenti famigliari per un solo figlio e verso due zone di rischio (Di giovedì 26 novembre 2020) Le regole per il prossimo Natale contenute nel Dpcm in arrivo nei primi giorni di dicembre non porteranno grandi concessioni agli italiani. Anzi, la linea che sta emergendo dalle ultime riunioni della maggioranza di governo è quella più rigorista, spinta dal premier Giuseppe Conte, perché ci si prepari a un Natale quanto più blindato possibile. Niente regali da parte del governo per esempio su vacanze all’estero e sugli spostamenti tra le regioni, anche se in zona gialla, con uno spiraglio di speranza almeno per i ricongiungimenti famigliari, ma con limiti severi. La cautela prevale già con le previsioni su quanto sarà deciso domani, venerdì 27 novembre, quando il report settimanale della Cabina di regia potrebbe allentare le misure innanzitutto per ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) Leper il prossimocontenute nelin arrivo nei primi giorni di dicembre non porteranno grandi concessioni agli italiani. Anzi, la linea che sta emergendo dalle ultime riunioni della maggioranza diè quella più rigorista, spinta dal premier Giuseppe Conte, perché ci si prepari a unquanto più blindato possibile. Niente regali da parte delper esempio su vacanze all’estero e sugli spostamenti tra le regioni, anche se in zona gialla, con uno spiraglio di speranza almeno per i, ma con limiti severi. La cautela prevale già con le previsioni su quanto sarà deciso domani, venerdì 27 novembre, quando il report settimanale della Cabina di regia potrebbe allentare le misure innanzitutto per ...

