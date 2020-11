Nuovo cortometraggio Netflix: Se succede qualcosa vi voglio bene (Di giovedì 26 novembre 2020) Emozionante e commovente, il Nuovo cortometraggio animato Netflix rientra nella top 10 dei più visti. Creando un effetto strappalacrime, arriva dritto al cuore degli spettatori in soli 12 minuti. Di cosa parla il Nuovo cortometraggio Netflix? Se succede qualcosa vi voglio bene, è il Nuovo cortometraggio d’animazione, creato da Michael Govier e Will McCormack e lanciato sulla piattaforma Netflix il 23 novembre. La breve storia, narra la vita di due genitori in lutto per la morte della figlia uccisa da una sparatoria a scuola e di come il dolore abbia creato un vuoto emotivo che la coppia affronta allontanandosi e rivivendo i ricordi in solitudine. Come si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Emozionante e commovente, ilanimatorientra nella top 10 dei più visti. Creando un effetto strappalacrime, arriva dritto al cuore degli spettatori in soli 12 minuti. Di cosa parla il? Sevi, è ild’animazione, creato da Michael Govier e Will McCormack e lanciato sulla piattaformail 23 novembre. La breve storia, narra la vita di due genitori in lutto per la morte della figlia uccisa da una sparatoria a scuola e di come il dolore abbia creato un vuoto emotivo che la coppia affronta allontanandosi e rivivendo i ricordi in solitudine. Come si ...

piobulgaro : MUSICA - Vasco Rossi: ecco il nuovo corto animato del capolavoro “Anima fragile”. Semplicemente emozionante!… - mtvitalia : Una lunghissima discesa adrenalinica, tra le montagne innevate della sua città natale Salt Lake City. Ti presentiam… - sportli26181512 : #IamEventRassegnadeiconcertispettacoliedeventiaNapoli ” NON UCCIDERMI”, IL NUOVO CORTOMETRAGGIO DI GIUSEPPE COSSENT… - sulPezzoit : ” NON UCCIDERMI”, IL NUOVO CORTOMETRAGGIO DI GIUSEPPE COSSENTINO CHE DENUNCIA IL FEMMINICIDIO. - SilverMusicR : Vasco Rossi: “Colpa d’Alfredo” in edizione speciale per i 40 anni con cortometraggio. E il nuovo singolo… Dal nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo cortometraggio IL PROGETTO - "Non uccidermi", il nuovo cortometraggio di Giuseppe Cossentino che denuncia il femminicidio Napoli Magazine Nuovo cortometraggio Netflix: Se succede qualcosa vi voglio bene

Emozionante e avvincente, il nuovo cortometraggio Netflix sul tema del Gun Control dalla durata di 12 minuti è un enorme elogio al dolore ...

Rimini, Amarcort ospita la regista Anna Gutto e presenta gli “Home Made Movie”

Sarà la regista norvegese Anna Gutto la prima importante ospite della tredicesima edizione di Amarcort Film Festival che si sta svolgendo in modalità on line fino al 13 dicembre 2020. Dedicato ai cort ...

Emozionante e avvincente, il nuovo cortometraggio Netflix sul tema del Gun Control dalla durata di 12 minuti è un enorme elogio al dolore ...Sarà la regista norvegese Anna Gutto la prima importante ospite della tredicesima edizione di Amarcort Film Festival che si sta svolgendo in modalità on line fino al 13 dicembre 2020. Dedicato ai cort ...