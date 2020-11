Nuovo concorrente gay al GF Vip: “Un modello bello e giovane” (Di giovedì 26 novembre 2020) . Arrivano nuove, nuovissime indiscrezioni da parte di Alfonso Signorini sul concorrente gay che dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il conduttore ne ha parlato assieme ad Annie Mazzola e Awed durante una diretta con il format del Grande Fratello Vip Party. Il conduttore avrebbe rivelato che il prossimo concorrente gay (dichiarato) che entrerà nella casa del GF Vip è uno sportivo a livello agonistico: Noi del Grande Fratello, insieme agli altri autori, abbiamo previsto di un papabile…Non dico fidanzato, perché è una parola molto impegnativa. Comunque di una persona che a Tommaso potrebbe molto interessare. Già in passato lui aveva messo gli occhi, aveva un po’ puntato su questo ragazzo. Però questo ragazzo non l’hai mai preso molto in considerazione. Quindi secondo me quando Tommaso se lo troverà nella casa sviene, minimo. Se ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) . Arrivano nuove, nuovissime indiscrezioni da parte di Alfonso Signorini sulgay che dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il conduttore ne ha parlato assieme ad Annie Mazzola e Awed durante una diretta con il format del Grande Fratello Vip Party. Il conduttore avrebbe rivelato che il prossimogay (dichiarato) che entrerà nella casa del GF Vip è uno sportivo a livello agonistico: Noi del Grande Fratello, insieme agli altri autori, abbiamo previsto di un papabile…Non dico fidanzato, perché è una parola molto impegnativa. Comunque di una persona che a Tommaso potrebbe molto interessare. Già in passato lui aveva messo gli occhi, aveva un po’ puntato su questo ragazzo. Però questo ragazzo non l’hai mai preso molto in considerazione. Quindi secondo me quando Tommaso se lo troverà nella casa sviene, minimo. Se ...

